Теплая без осадков погода ожидается в Беларуси 8 сентября

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая без осадков погода ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 763 мм рт. ст. +17°
Источник: БЕЛТА

Будет переменная облачность. Утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер восточный умеренный.

Воздух прогреется до 26 градусов.