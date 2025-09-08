Теплая без осадков погода ожидается в Беларуси 8 сентября

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая без осадков погода ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.