Омский «Авангард» стартует в регулярном чемпионате против казанского «Ак Барса»

Сегодня, 8 сентября, омский ХК «Авангард» проведет первый матч регулярного чемпионата КХЛ. Игра с казанским «Ак Барсом» начнется в 19:30 по местному времени на «G-Drive Арене». Для приезжих спортсменов это будет уже вторая встреча в сезоне — в первой они уступили магнитогорскому «Металлургу» в буллитах со счетом 4:3.
«Авангард» проведет следующие четыре игры также на домашнем льду. 11 сентября соперником омичей станет хабаровский «Амур», 13 сентября — московское «Динамо», 15 сентября — минское «Динамо», а 17 сентября — уфимский «Салават Юлаев». Вторая встреча с «Ак Барсом» запланирована на 21 сентября в Казани.
В прошлом сезоне омичи заняли шестое место в конференции Восток с 87 очками и 41 победой. В плей-офф команда прошла два раунда и выбыла от «Локомотива» в семи матчах. В межсезонье «Авангард» выиграл три из четырех матчей на Кубке Блинова, а также одержал победу над СКА в товарищеской встрече со счетом 5:3.
Ранее мы писали, что рядом с омским СКК имени Блинова продают трехэтажное здание.