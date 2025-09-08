Омский «Авангард» стартует в регулярном чемпионате против казанского «Ак Барса»

В прошлом сезоне омичи заняли шестое место в конференции Восток с 87 очками и 41 победой. В плей-офф команда прошла два раунда и выбыла от «Локомотива» в семи матчах. В межсезонье «Авангард» выиграл три из четырех матчей на Кубке Блинова, а также одержал победу над СКА в товарищеской встрече со счетом 5:3.