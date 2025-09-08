В Туркестанской области очистят гидроузел для пропуска воды

Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» начал механизированную очистку головного гидроузла Коксарайского контррегулятора. В настоящий момент ведется очистка объекта от ила и песка с применением специальной техники.
Работы проводятся для обеспечения безопасного пропуска талой воды во время паводкового периода. В весенний период начнется сброс воды из Коксарайского контррегулятора в нижнее течение реки Сырдарья для наполнения Аральского моря и обеспечения поливной водой посевных площадей Кызылординской области.
Вместимость Коксарайского контррегулятора — 3 млрд кубометров. Основное предназначение объекта — предотвращение подтоплений в бассейне реки Сырдарья, регулирование объема талой воды, поступающей в Шардаринское водохранилище, а также стабильное обеспечение водой сельского хозяйства и местных экосистем.