В Туркестанской области очистят гидроузел для пропуска воды

Работы проводятся для обеспечения безопасного пропуска талой воды во время паводкового периода. В весенний период начнется сброс воды из Коксарайского контррегулятора в нижнее течение реки Сырдарья для наполнения Аральского моря и обеспечения поливной водой посевных площадей Кызылординской области.