В Туркестанской области очистят гидроузел для пропуска воды

Механизированная очистка головного гидроузла Коксарайского контррегулятора началась в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

Источник: Министерство водных ресурсов и ирригации

Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» начал механизированную очистку головного гидроузла Коксарайского контррегулятора. В настоящий момент ведется очистка объекта от ила и песка с применением специальной техники.

Работы проводятся для обеспечения безопасного пропуска талой воды во время паводкового периода. В весенний период начнется сброс воды из Коксарайского контррегулятора в нижнее течение реки Сырдарья для наполнения Аральского моря и обеспечения поливной водой посевных площадей Кызылординской области.

сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов

Вместимость Коксарайского контррегулятора — 3 млрд кубометров. Основное предназначение объекта — предотвращение подтоплений в бассейне реки Сырдарья, регулирование объема талой воды, поступающей в Шардаринское водохранилище, а также стабильное обеспечение водой сельского хозяйства и местных экосистем.