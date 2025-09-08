Заместитель мэра Москвы Ликсутов рассказал об испытаниях беспилотного метро

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о планах по внедрению беспилотного метро в столице и объяснил, почему в московском метро пока сохраняются машинисты. Об этом руководитель Департамента транспорта столицы сообщил в интервью KP.RU.
«В московском метро одни из самых коротких в мире интервалов движения в часы пик. В этом году у нас уже начнутся ночные испытания беспилотного метро, будем ездить без пассажиров и тренироваться. И специальная лаборатория будет сделана», — отметил государственный деятель.
Ликсутов уточнил, что к концу следующего года беспилотное метро может начать работать, однако приоритетом остаются качество, надежность и безопасность.
Относительно персонала, заместитель мэра подчеркнул, что увольнений не планируется. Машинисты остаются ценными кадрами, особенно с учетом роста количества станций. То же касается и водителей трамваев: новые кадры будут наниматься, а увольнений не будет.