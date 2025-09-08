Заммэра Ликсутов: Платные парковки дают преимущество жителям спальных районов

«Все, кто будет приезжать в район на работу или в гости, будут оплачивать время нахождения на платной парковке. А резиденты смогут за 3000 рублей в год оформить парковочное разрешение и свободно оставлять машину в своем районе в любое время», — рассказал руководитель Департамента транспорта города Москвы.