Заммэра Ликсутов: Платные парковки дают преимущество жителям спальных районов

Платные парковки помогают разгрузить районы и облегчить жизнь горожанам.

Источник: Комсомольская правда

Введение платных парковок в Москве решает сразу несколько проблем, особенно для местных жителей. По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, платные парковки дают преимущество резидентам спальных районов. Об этом он заявил в интервью KP.RU.

«Все, кто будет приезжать в район на работу или в гости, будут оплачивать время нахождения на платной парковке. А резиденты смогут за 3000 рублей в год оформить парковочное разрешение и свободно оставлять машину в своем районе в любое время», — рассказал руководитель Департамента транспорта города Москвы.

По статистике, отметил Лискутов, после введения платных парковок жители стали оставлять свои автомобили на них на 40−60% чаще, в зависимости от района.

При этом цель городских властей не заключается в том, чтобы сделать все парковки платными. В первую очередь рассматриваются районы с большим количеством нарушений и нехваткой парковочных мест для жителей.