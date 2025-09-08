Заместитель мэра Москвы Ликсутов: Число ДТП с самокатами снизилось на 60%

«Мы знаем транспортное средство, которым он пользуется. Мы заставили все сервисы доставки разместить опознавательный знак и на сумке, и на транспортном средстве. Дальше в случае нарушений мы через камеры фотовидеофиксации, которые есть в городе, распознаем эти номера и передаем для вынесения юридических действий тем службам доставки, за которыми они числятся», — объяснил Ликсутов.