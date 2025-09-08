Заместитель мэра Москвы Ликсутов: Число ДТП с самокатами снизилось на 60%

Количество дорожно-транспортных происшествий с самокатами в Москве снизилось сразу на 60%. Об этом в интервью KP.RU заявил заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов.
По его словам, на данный момент все работающие в Москве курьеры обязаны регистрироваться в специальной системе. В противном случае работать в известных сервисах доставки будет попросту нельзя. Как следствие, известны телефоны всех курьеров, их правовые статусы и другие детали.
«Мы знаем транспортное средство, которым он пользуется. Мы заставили все сервисы доставки разместить опознавательный знак и на сумке, и на транспортном средстве. Дальше в случае нарушений мы через камеры фотовидеофиксации, которые есть в городе, распознаем эти номера и передаем для вынесения юридических действий тем службам доставки, за которыми они числятся», — объяснил Ликсутов.
Он также добавил, что такой подход уже приносит результаты. Как минимум, число аварий с участием самокатов значительно снизилось. При этом необходимо и дальше работать по данному направлению, уверен заммэра Москвы.
«С начала этого года количество ДТП с участием самокатов и курьеров уменьшились на 60% относительно прошлого года — это лучший результат в России на сегодняшний день», — подчеркнул Ликсутов.
Заммэра подытожил, что основное число ДТП с участием самокатов случается, когда на одном ТС едут два человека. Поэтому власти намерены усиливать работу по предотвращению подобного передвижения.
«Сейчас все полномочия — у органов МВД. Коллеги с этим работают. Но если и у регионов такие полномочия будут, я уверен, что порядок мы наведем быстрее», — констатировал Ликсутов.