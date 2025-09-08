Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заммэра Ликсутов: Москва будет лидером по развитию беспилотных технологий

Ликсутов напомнил, что в Москве действует первый в РФ беспилотный трамвай.

Источник: Комсомольская правда

Москва будет абсолютным мировым лидером по развитию технологий беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь, на разных видах городского транспорта. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов в интервью KP.RU.

По его словам, на данный момент в Москве продолжает действовать первый в России полностью беспилотный трамвай. Он был запущен еще в начале сентября.

«Разработкой программного обеспечения для этого уникального транспорта занимались сотрудники Московского метрополитена, не привлекая какие-либо сторонние компании. Почему? Потому что это критически важная для города технология», — сказал Ликсутов.

При этом останавливаться на достигнутом никто не намерен. Поэтому в будущем планируется развивать беспилотные технологии еще больше.

«Москва будет городом номер один в мире по развитию беспилотных технологий, в первую очередь, на разных видах городского транспорта», — добавил Ликсутов.