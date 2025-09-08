Заммэра Ликсутов: Москва будет лидером по развитию беспилотных технологий

Москва будет абсолютным мировым лидером по развитию технологий беспилотных летательных аппаратов. В первую очередь, на разных видах городского транспорта. Об этом заявил заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов в интервью KP.RU.
По его словам, на данный момент в Москве продолжает действовать первый в России полностью беспилотный трамвай. Он был запущен еще в начале сентября.
«Разработкой программного обеспечения для этого уникального транспорта занимались сотрудники Московского метрополитена, не привлекая какие-либо сторонние компании. Почему? Потому что это критически важная для города технология», — сказал Ликсутов.
При этом останавливаться на достигнутом никто не намерен. Поэтому в будущем планируется развивать беспилотные технологии еще больше.
«Москва будет городом номер один в мире по развитию беспилотных технологий, в первую очередь, на разных видах городского транспорта», — добавил Ликсутов.