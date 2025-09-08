Экономист объяснила, почему россиянам сокращают или не платят премии

В России все чаще сокращают или вовсе отменяют премии для сотрудников. Экономисты объясняют это замедлением темпов роста экономики, изменением структуры оплаты труда и ростом затрат компаний на удержание персонала. Доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что работодатели нередко предпочитают повышать фиксированные оклады, уменьшая при этом переменную часть заработка.
По ее словам, чаще всего без бонусов остаются топ-менеджеры, сотрудники IT-сферы, ретейла и административный персонал. Это связано с тем, что премии руководителей напрямую зависят от прибыли компаний, которая снижается при замедлении экономики. При этом в последние годы зарплаты многих категорий работников заметно выросли, но изменились их пропорции: оклад увеличился, а бонусы сократились.
Экономист подчеркнула, что расходы на персонал растут, работодатели вынуждены больше инвестировать в социальные пакеты, дополнительные льготы и корпоративную культуру. Это связано с необходимостью удерживать сотрудников в условиях дефицита кадров. Такие меры становятся важным инструментом помимо прямого повышения заработной платы.
Иванова-Швец добавила, что сокращение переменной части дохода в пользу окладов можно считать положительной тенденцией. Фиксированная часть заработка выплачивается независимо от финансового состояния компании, в отличие от премий. По мнению эксперта, пересмотр премиальной политики сохранится в будущем, однако для работников это не всегда будет ухудшением: стабильность дохода может оказаться выгоднее редких бонусов, передает «Газета.ru».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится создать экономику высоких зарплат — в этом и есть смысл реализуемой стратегии государства.