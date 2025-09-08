В Кудымкаре открылось первое отделение реабилитации

В помещениях отделения проведен комплексный ремонт, закуплен полный комплекс оборудования для реабилитации. Общая стоимость поставленного оборудования — более 66 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета по нацпроекту. В отделении будут работать узкие специалисты — реабилитолог, невролог, физиотерапевт и другие.