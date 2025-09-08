Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кудымкаре открылось первое отделение реабилитации

В Кудымкаре открылось отделение реабилитации, где могут проходить лечение пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и с соматической патологией.

Источник: Amino/Lummi

В помещениях отделения проведен комплексный ремонт, закуплен полный комплекс оборудования для реабилитации. Общая стоимость поставленного оборудования — более 66 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета по нацпроекту. В отделении будут работать узкие специалисты — реабилитолог, невролог, физиотерапевт и другие.