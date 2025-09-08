Лишили прав — будешь под контролем: водителей-хулиганов и пьяных за рулем поставят на профилактический учет

Законом устанавливается отдельная категория профилактического учёта — лиц, которые по решению суда были лишены права управления транспортными средствами за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 128−10 и 131 Кодекса об административной ответственности (дорожное хулиганство и вождение в нетрезвом виде).
Статистика показывает, что проблема крайне серьёзная. Только в 2024 году было выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД среди почти 11 тысяч граждан, лишённых водительских прав. Более того, эти водители стали виновниками более тысячи ДТП, в которых погибло почти 300 человек и около 900 получили травмы. Это прямое свидетельство того, что одних только запретов и лишения прав недостаточно — нарушители всё равно продолжают садиться за руль и представляют опасность для окружающих.
Согласно новому закону, инспекторы по профилактике будут помогать сотрудникам дорожно-патрульной службы отслеживать тех, кто был лишён водительских прав. Это позволит более оперативно выявлять нарушителей, предотвращать повторные правонарушения и своевременно реагировать на угрозы.
Профилактический учёт даст возможность вести дополнительный контроль за такими гражданами, регулярно напоминать им об ответственности и, при необходимости, своевременно принимать меры — например, приглашать на беседы, осуществлять контроль по месту жительства и следить за попытками незаконного управления автомобилем.
Введение профилактического учёта повысит безопасность на дорогах, снизит число рецидивов и поможет предотвратить трагические случаи. Такой подход, объединяющий запреты, контроль и профилактику, делает меры борьбы с дорожным хулиганством и пьянством за рулём более эффективными.