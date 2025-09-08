Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишили прав — будешь под контролем: водителей-хулиганов и пьяных за рулем поставят на профилактический учет

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). Сенат одобрил интересный закон, который вводит новую систему контроля за водителями, лишёнными прав за наиболее опасные нарушения — дорожное хулиганство и управление автомобилем в состоянии опьянения. Теперь такие граждане будут ставиться на профилактический учёт и находиться под особым надзором инспекторов.

Источник: Vaib.Uz

Законом устанавливается отдельная категория профилактического учёта — лиц, которые по решению суда были лишены права управления транспортными средствами за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 128−10 и 131 Кодекса об административной ответственности (дорожное хулиганство и вождение в нетрезвом виде).

Статистика показывает, что проблема крайне серьёзная. Только в 2024 году было выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД среди почти 11 тысяч граждан, лишённых водительских прав. Более того, эти водители стали виновниками более тысячи ДТП, в которых погибло почти 300 человек и около 900 получили травмы. Это прямое свидетельство того, что одних только запретов и лишения прав недостаточно — нарушители всё равно продолжают садиться за руль и представляют опасность для окружающих.

Согласно новому закону, инспекторы по профилактике будут помогать сотрудникам дорожно-патрульной службы отслеживать тех, кто был лишён водительских прав. Это позволит более оперативно выявлять нарушителей, предотвращать повторные правонарушения и своевременно реагировать на угрозы.

Профилактический учёт даст возможность вести дополнительный контроль за такими гражданами, регулярно напоминать им об ответственности и, при необходимости, своевременно принимать меры — например, приглашать на беседы, осуществлять контроль по месту жительства и следить за попытками незаконного управления автомобилем.

Введение профилактического учёта повысит безопасность на дорогах, снизит число рецидивов и поможет предотвратить трагические случаи. Такой подход, объединяющий запреты, контроль и профилактику, делает меры борьбы с дорожным хулиганством и пьянством за рулём более эффективными.