Лишили прав — будешь под контролем: водителей-хулиганов и пьяных за рулем поставят на профилактический учет

Статистика показывает, что проблема крайне серьёзная. Только в 2024 году было выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД среди почти 11 тысяч граждан, лишённых водительских прав. Более того, эти водители стали виновниками более тысячи ДТП, в которых погибло почти 300 человек и около 900 получили травмы. Это прямое свидетельство того, что одних только запретов и лишения прав недостаточно — нарушители всё равно продолжают садиться за руль и представляют опасность для окружающих.