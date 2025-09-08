Жители Ростова услышали звуки, похожие на взрыв в воскресенье 7 сентября

В воскресенье вечером, 7 сентября жители донской столицы услышали звуки, похожие на взрыв. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали читатели.
Громкие звуки раздались в Западном микрорайоне. Это произошло около 23 часов. Всего, по словам очевидцев, было два «хлопка».
— Мы даже не пугаемся такого. Другое дело, если беспилотник прилетел. А на звуки взрыва уже мало кто реагирует. Люди понимают, что, наверное, средства ПВО где-то сбили дрон — и слава Богу! — рассказала жительница Левенцовки.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
