Жители Ростова услышали звуки, похожие на взрыв в воскресенье 7 сентября

— Мы даже не пугаемся такого. Другое дело, если беспилотник прилетел. А на звуки взрыва уже мало кто реагирует. Люди понимают, что, наверное, средства ПВО где-то сбили дрон — и слава Богу! — рассказала жительница Левенцовки.