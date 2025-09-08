СБУ объявила в розыск Тимати

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск музыканта и предпринимателя Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы украинских ведомств.
Артисту предъявлено заочное обвинение в нарушении порядка въезда за концерт в Крыму. При этом его данные были внесены в базу службы еще 1 июля, передает РИА Новости.
11 августа СБУ объявила в розыск депутата Государственной думы Анатолия Вассермана. Его разыскивают в стране с 2022 года. Позднее парламентарий прокомментировал решение украинских властей, заявив, что не видит ничего удивительного в нем. По словам Вассермана, СБУ возбудила в отношении него дело по обвинению в сепаратизме «десятилетия назад». Он также выразил мнение, что это дело было «не первым таким».
Спустя день, 12 августа, ведомство объявило в розыск российского музыканта и депутата Дениса Майданова. В украинской базе данных указано, что артиста ищут с апреля 2022 года. Его обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны.
Генерального директора телеканала «Спас» и телеведущего Бориса Корчевникова также объявила в розыск Служба безопасности Украины. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконное пересечение госграницы.