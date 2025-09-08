СБУ объявила в розыск Тимати

11 августа СБУ объявила в розыск депутата Государственной думы Анатолия Вассермана. Его разыскивают в стране с 2022 года. Позднее парламентарий прокомментировал решение украинских властей, заявив, что не видит ничего удивительного в нем. По словам Вассермана, СБУ возбудила в отношении него дело по обвинению в сепаратизме «десятилетия назад». Он также выразил мнение, что это дело было «не первым таким».