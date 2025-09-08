Туристка получила травмы при падении со скалы в нацпарке «Красноярские Столбы»

В результате падения пострадавшая получила повреждения кожных покровов и возможный разрыв связок. Спасатели оперативно оказали первую помощь, эвакуировали ее со скалы и на носилках перенесли к ожидавшей машине скорой помощи. На преодоление пути длиной около двух киломлометров ушло несколько часов.