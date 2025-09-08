Ричмонд
Туристка получила травмы при падении со скалы в нацпарке «Красноярские Столбы»

В национальном парке «Красноярские Столбы» в минувшее воскресенье произошел несчастный случай с участием туристки.

По информации спасателей, 21-летняя девушка поскользнулась во время спуска в районе скалы Ермак и упала с высоты около трех метров.

В результате падения пострадавшая получила повреждения кожных покровов и возможный разрыв связок. Спасатели оперативно оказали первую помощь, эвакуировали ее со скалы и на носилках перенесли к ожидавшей машине скорой помощи. На преодоление пути длиной около двух киломлометров ушло несколько часов.

Для вызова спасателей на территории нацпарка круглосуточно работают телефоны: 8−908−211−83−97, 8−913−517−02−40, а также номера 101 и 112.