Экономист Паулаускас рассказал о лучших способах хранения сбережений

— Цифровые активы — еще один ответ на вопрос, как сохранить капитал. Биткоин называют «цифровым золотом» неслучайно: его предложение ограничено, он вне политических решений, а хранение упрощено до пары кликов в приложении. Важно помнить: расплачиваться криптой в России нельзя, а налоги платить придется по установленным правилам, — цитирует Паулаускаса Lenta.ru.