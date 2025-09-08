Экономист Паулаускас рассказал о лучших способах хранения сбережений

Россиянам следует пересмотреть привычные сценарии в вопросе сбережения средств. Такое мнение выразил член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.
По словам специалиста, сегодня золото — «страховка» от валютных рисков и санкций, так как его невозможно напечатать больше, в отличие от денег. Именно это ограничение делает металл таким надежным.
Однако хранение слитков требует отдельных затрат. Кроме того, при продаже в учет берется налоговая база, а также задействован контроль со стороны финмониторинга.
— Цифровые активы — еще один ответ на вопрос, как сохранить капитал. Биткоин называют «цифровым золотом» неслучайно: его предложение ограничено, он вне политических решений, а хранение упрощено до пары кликов в приложении. Важно помнить: расплачиваться криптой в России нельзя, а налоги платить придется по установленным правилам, — цитирует Паулаускаса Lenta.ru.
Многие считают, что возможность откладывать деньги напрямую зависит от уровня дохода. Однако практика показывает: ключевым фактором накоплений является не столько сумма заработка, сколько денежные привычки и способность грамотно распоряжаться средствами. Как москвичи формируют сбережения при разных стартовых возможностях — в материале «Вечерней Москвы».