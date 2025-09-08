Атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку

Напомним, в сентябре прошлого года ВМФ России пополнил силы Тихоокеанского флота атомными подлодками «Император Александр III» и «Красноярск». Они завершили арктический переход из Северной части в Тихоокеанский регион на постоянное место базирования в Вилючинске Камчатского края.