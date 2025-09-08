Атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (Борей-А) «Император Александр III» Тихоокеанского флота после длительного похода вернулся в пункт базирования на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.
Как отмечается в сообщении, подводный крейсер «успешно завершил выполнение поставленных боевых задач в зоне ответственности флота и вернулся в пункт базирования на Камчатке подводный крейсер».
Экипаж подводного крейсера провел в море три месяца. По возвращении на базу его встретили командующий Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Варфоломеев, дивизия подводных лодок, а также представители местной администрации.
По морской традиции, контр-адмирал вручил командиру подлодки запеченного поросенка. Кроме того, отличившимся военнослужащим были вручены награды и погоны с новыми званиями.
В пресс-службе ТОФ отметили, что после кратковременного отдыха и пополнения запасов экипаж продолжит выполнение плановых задач.
Напомним, в сентябре прошлого года ВМФ России пополнил силы Тихоокеанского флота атомными подлодками «Император Александр III» и «Красноярск». Они завершили арктический переход из Северной части в Тихоокеанский регион на постоянное место базирования в Вилючинске Камчатского края.