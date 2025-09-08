Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку

Атомоход «Император Александр III» провел в море три месяца.

Источник: Комсомольская правда

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (Борей-А) «Император Александр III» Тихоокеанского флота после длительного похода вернулся в пункт базирования на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Как отмечается в сообщении, подводный крейсер «успешно завершил выполнение поставленных боевых задач в зоне ответственности флота и вернулся в пункт базирования на Камчатке подводный крейсер».

Экипаж подводного крейсера провел в море три месяца. По возвращении на базу его встретили командующий Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Варфоломеев, дивизия подводных лодок, а также представители местной администрации.

По морской традиции, контр-адмирал вручил командиру подлодки запеченного поросенка. Кроме того, отличившимся военнослужащим были вручены награды и погоны с новыми званиями.

В пресс-службе ТОФ отметили, что после кратковременного отдыха и пополнения запасов экипаж продолжит выполнение плановых задач.

Напомним, в сентябре прошлого года ВМФ России пополнил силы Тихоокеанского флота атомными подлодками «Император Александр III» и «Красноярск». Они завершили арктический переход из Северной части в Тихоокеанский регион на постоянное место базирования в Вилючинске Камчатского края.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше