PM: в Британии под зданием заброшенного магазина нашли останки сотен людей

Напомним, в феврале появилась информация, что во время раскопок в Бордо на юго-западе Франции археологи нашли девять саркофагов, возраст которых составляет около 1,3 тысячи лет. Находка датировалась периодом с V по VIII век. Кроме саркофагов, исследователи обнаружили следы захоронений, относящихся к более поздним эпохам.