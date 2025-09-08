PM: в Британии под зданием заброшенного магазина нашли останки сотен людей

Археологи обнаружили останки по меньшей мере 317 человек под зданием заброшенного магазина в британском городе Глостере, сообщил портал Popular Mechanics (PM).
«Сотни скелетов были недавно найдены на месте заброшенного универмага Debenhams», — отметили журналисты.
Останки были обнаружены в ходе реконструкции территории, на которой возводят новый кампус университета. Специалисты, изучившие останки, пришли к выводу, что речь идёт о средневековых и постсредневековых захоронениях.
Также были найдены скелеты людей, погребённых в период существования Римской империи. Вместе с останками археологи обнаружили различные предметы, включая табачную трубку и фрагменты винной бутылки.
Эти артефакты будут показаны на выставке в новом кампусе, который планируют открыть уже в сентябре. При этом посетители экспозиции не увидят человеческие останки.
Напомним, в феврале появилась информация, что во время раскопок в Бордо на юго-западе Франции археологи нашли девять саркофагов, возраст которых составляет около 1,3 тысячи лет. Находка датировалась периодом с V по VIII век. Кроме саркофагов, исследователи обнаружили следы захоронений, относящихся к более поздним эпохам.