Крейсер «Император Александр III» вернулся в пункт базирования на Камчатке

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» Тихоокеанского флота завершает длительный поход и возвращается в пункт базирования на Камчатке, сообщила пресс-служба ТОФ.
После выполнения поставленных боевых задач в зоне ответственности флота, экипаж крейсера вернулся на базу. Экипаж провел в море около трех месяцев.
По прибытии на базу экипаж встретил командующий подводными силами ТОФ Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев, личный состав дивизии подводных лодок и представители местной администрации. Контр-адмирал Варфоломеев поздравил экипаж с успешным выполнением задач и отметил важность их вклада в обеспечение безопасности страны.
После небольшого отдыха и пополнения запасов, экипаж продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки. Атомные подводные крейсеры стратегического назначения играют важную роль в морских стратегических ядерных силах России.