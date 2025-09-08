Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крейсер «Император Александр III» вернулся в пункт базирования на Камчатке

Крейсер успешно завершил выполнение поставленных боевых задач в зоне ответственности флота.

Источник: Аргументы и факты

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» Тихоокеанского флота завершает длительный поход и возвращается в пункт базирования на Камчатке, сообщила пресс-служба ТОФ.

После выполнения поставленных боевых задач в зоне ответственности флота, экипаж крейсера вернулся на базу. Экипаж провел в море около трех месяцев.

По прибытии на базу экипаж встретил командующий подводными силами ТОФ Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев, личный состав дивизии подводных лодок и представители местной администрации. Контр-адмирал Варфоломеев поздравил экипаж с успешным выполнением задач и отметил важность их вклада в обеспечение безопасности страны.

После небольшого отдыха и пополнения запасов, экипаж продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки. Атомные подводные крейсеры стратегического назначения играют важную роль в морских стратегических ядерных силах России.