Крейсер «Император Александр III» вернулся в пункт базирования на Камчатке

По прибытии на базу экипаж встретил командующий подводными силами ТОФ Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев, личный состав дивизии подводных лодок и представители местной администрации. Контр-адмирал Варфоломеев поздравил экипаж с успешным выполнением задач и отметил важность их вклада в обеспечение безопасности страны.