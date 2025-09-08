Кадыров объяснил, почему не верит Трампу

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя возможность переговоров с США по Украине, выразил сомнение, что американский президент Дональд Трамп способен предложить решение, которое устроит Россию.
— Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни, — сказал руководитель республики в интервью РИА Новости.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае срыва встречи российского президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского инициатива снова перейдет к США и европейским странам. Он отметил, что в таком случае не исключается ужесточение санкций в отношении Москвы.
По данным журналистов, президент США намерен отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По мнению главы государства, боевые действия между Москвой и Киевом оказались крупным межличностным конфликтом Путина и Зеленского.