В льняных мешках и лукошках. ТВ показало картофель и рапсовое масло, подаренные Лукашенко лидерам ШОС

Лукашенко подарил мировым лидерам белорусские картофель и рапсовое масло.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил лидерам Шанхайской организации сотрудничества белорусские картофель и рапсовое масло, рассказали на «Беларусь 1».

В сюжете на телеканале показали подарок, который Лукашенко презентовал мировым лидерам во время визита в Китай для участия в саммите ШОС. Подарки главам стран доставили в Китай на белорусском борту номер один.

Во время церемонии встречи Александра Лукашенко в аэропорту Тяньцзиня в кадр попали и презенты — белорусские картофель и рапсовое масло. Продукты были в льняных мешках, перевязанных лентой с орнаментом в государственных цветах, а еще с прикрепленными табличками с указанием сорта картофеля. Льняные мешочки с картофелем лежали в плетеных лукошках.

К слову, подарок, который белорусский лидер подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках, был раскрыт еще накануне официального визита.

— «Першацвет» и «Бриз» — такими оказались сорта подарочного картофеля. В презентах — и полезнейшее рапсовое масло, — рассказали о подарках в сюжете.

Еще белорусский президент заявил, что против санкций нужен независимый финансовый механизм ШОС.

Также Александр Лукашенко озвучил стратегический выбор Беларуси.

