В льняных мешках и лукошках. ТВ показало картофель и рапсовое масло, подаренные Лукашенко лидерам ШОС

Во время церемонии встречи Александра Лукашенко в аэропорту Тяньцзиня в кадр попали и презенты — белорусские картофель и рапсовое масло. Продукты были в льняных мешках, перевязанных лентой с орнаментом в государственных цветах, а еще с прикрепленными табличками с указанием сорта картофеля. Льняные мешочки с картофелем лежали в плетеных лукошках.