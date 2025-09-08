В льняных мешках и лукошках. ТВ показало картофель и рапсовое масло, подаренные Лукашенко лидерам ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил лидерам Шанхайской организации сотрудничества белорусские картофель и рапсовое масло, рассказали на «Беларусь 1».
В сюжете на телеканале показали подарок, который Лукашенко презентовал мировым лидерам во время визита в Китай для участия в саммите ШОС. Подарки главам стран доставили в Китай на белорусском борту номер один.
Во время церемонии встречи Александра Лукашенко в аэропорту Тяньцзиня в кадр попали и презенты — белорусские картофель и рапсовое масло. Продукты были в льняных мешках, перевязанных лентой с орнаментом в государственных цветах, а еще с прикрепленными табличками с указанием сорта картофеля. Льняные мешочки с картофелем лежали в плетеных лукошках.
К слову, подарок, который белорусский лидер подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках, был раскрыт еще накануне официального визита.
— «Першацвет» и «Бриз» — такими оказались сорта подарочного картофеля. В презентах — и полезнейшее рапсовое масло, — рассказали о подарках в сюжете.
Еще белорусский президент заявил, что против санкций нужен независимый финансовый механизм ШОС.
Также Александр Лукашенко озвучил стратегический выбор Беларуси.