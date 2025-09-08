Вызывают ботулизм и паралич: россиянам перечислили самые опасные консервы

В отличие от большинства овощей и фруктов, мясо, рыба и птица имеют нейтральную кислотность и устойчивы к ее изменению, поэтому создать неблагоприятные условия для бактерий за счет кислотности невозможно. Единственный надежный способ обеззараживания — интенсивная термическая обработка, которую в домашних условиях без автоклава обеспечить нельзя. Заготовки, приготовленные на плите, в духовке или скороварке, допустимо хранить только в холодильнике — в противном случае в банках могут развиться ботулинические токсины.