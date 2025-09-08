Когда включат отопление в Красноярске в 2025 году?

Прошла уже первая неделя осени, и часть красноярцев интересуется — когда включат отопление в 2025 в Красноярске. В мэрии корреспонденту krsk.aif.ru ответили, что все зависит от погоды.
«Отопление включат, когда температура воздуха будет держаться на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд. Сейчас специалисты мониторят прогноз погоды», — рассказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства и транспорта Светлана Трушкова.
В СГК сообщили, что энергетики готовятся к новому отопительному сезону и отметили, что традиционно он начинается в середине сентября.
Согласно прогнозу погоды, горожан ждет довольно теплая рабочая неделя. Температура будет держаться на уровне + 16, + 18 градусов. Самым холодным днем станет пятница, там синоптики обещают + 14 градусов и дождь.
Отметим, в 2024 году красноярцам вернули отопление в дома уже 12 сентября из-за похолодания.
С возвращением отопления горожанам придется столкнуться и с подросшими цифрами в платежках — тем более этим летом тарифы за коммуналку выросли на 15%. Профессор СФУ Анатолий Матюшенко назвал способы сэкономить на оплате ЖКХ.