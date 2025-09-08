Ричмонд
Безруков раскрыл, чего лишится кино из-за искусственного интеллекта

Современные средства 3D-сканирования и создания фотореалистичных копий постепенно смещают технологию хромакея. Такое мнение выразил народный артист России Сергей Безруков.

Современные средства 3D-сканирования и создания фотореалистичных копий постепенно смещают технологию хромакея. Такое мнение выразил народный артист России Сергей Безруков.

— Это технологии, которые нас делают более современными и могут решать фантастические задачи, которые раньше бы мы не решили. Создавать пространства, воссоздавать облики, голос. В кино они сегодня оказывают огромную поддержку и помощь. Хромакей — это прошлый век, — высказался артист.

Также актер отметил, что недавно принимал участие в разработке цифрового аватара Владимира Высоцкого в рамках музыкально-цифрового шоу «Высоцкий. Высота» — он «выступит» перед зрителями на сцене Live Арены в Москве 24 октября. Там образ певца воссоздан не с помощью грима, а благодаря 3D-сканированию, передает ТАСС.

Большинство популярных моделей ИИ во время кризисных симуляций вместо поиска дипломатического решения выбирали сценарий эскалации конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.

Кроме того, журналисты утверждают, что чат-боты с внедренным ИИ способны помочь их пользователям создать биологическое оружие.