«Шел по улице и увидел на дороге сумку»: студента из Усть-Илимска поблагодарили за то, что он вернул сумку с документами и деньгами

Полицейские поблагодарили студента из Усть-Илимска, который нашел сумку с ценными вещами. 15-летний учащийся первого курса колледжа нашел сумку на улице и сообщил о находке в полицию. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, местная жительница потеряла свою сумку, в которой были паспорт, водительские права и 4000 рублей, еще в августе.