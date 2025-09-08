«Шел по улице и увидел на дороге сумку»: студента из Усть-Илимска поблагодарили за то, что он вернул сумку с документами и деньгами

Полицейские поблагодарили студента из Усть-Илимска, который нашел сумку с ценными вещами. 15-летний учащийся первого курса колледжа нашел сумку на улице и сообщил о находке в полицию. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, местная жительница потеряла свою сумку, в которой были паспорт, водительские права и 4000 рублей, еще в августе.
— Для меня были важны документы, их долго восстанавливать и по ним могли взять кредит. Очень благодарна всем за оперативность, — уточнила заявительница.
За активную гражданскую позицию и помощь полиции подростка наградили благодарственным письмом. Начальник МО МВД России «Усть-Илимский» Игорь Каленюк лично вручил награду студенту в присутствии его одногруппников.
