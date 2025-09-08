Россиянам разъяснили правила оплаты больничного при работе по совместительству: кому грозит отказ в выплатах

Больничный лист, оформленный по основному месту работы, не подлежит оплате, если работник продолжает трудовую деятельность по совместительству во время болезни и получает за это доход. Соответствующее разъяснение содержится в документах Социального фонда России.
В фонде пояснили, что если застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности по основному месту работы продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (включая дистанционный формат), оснований для назначения и выплаты не имеется. Это правило распространяется на все формы совместительства.
В документах подчеркивается, что освобождение от работы с соблюдением режима, предписанного врачом, должно распространяться на все места работы сотрудника. В противном случае это расценивается как дополнительное финансовое стимулирование и злоупотребление правом на больничный отдых.
Выход на работу без официальной выписки из медицинского учреждения является одним из нарушений условий оказания медицинской помощи и может привести к отказу в оплате листа нетрудоспособности.
Ранее стало известно, что в России к 2030 году хотят сократить время, которое люди проводят на больничных, на 15%. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр отметил, что больше 70% случаев временной нетрудоспособности связаны с инфекционными болезнями.