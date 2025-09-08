Россиянам разъяснили правила оплаты больничного при работе по совместительству: кому грозит отказ в выплатах

Ранее стало известно, что в России к 2030 году хотят сократить время, которое люди проводят на больничных, на 15%. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр отметил, что больше 70% случаев временной нетрудоспособности связаны с инфекционными болезнями.