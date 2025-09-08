В Казахстане обновили правила проезда по платным дорогам

Также предусмотрено, что организатор предоставляет абонемент для автотранспортного средства, зарегистрированного в административно-территориальной единице, на которой расположен платный участок автомобильной дороги, исходя из его грузоподъемности и типа. Если у грузового автотранспортного средства имеется прицеп, абонемент оформляется как для автотранспортного средства с грузоподъемностью свыше 15 тонн.