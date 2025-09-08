Ирландский пчеловод погибла после нападения роя собственных пчел

До этого женщину с сильной аллергической реакцией и инфарктом миокарда из-за укуса шмеля спасли в районной клинической больнице имени Куватова в Башкирии. После нападения насекомого у местной жительницы возникли сыпь по всему телу и отек век, а через несколько часов появилась жгучая боль в груди.