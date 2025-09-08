Ричмонд
Ирландский пчеловод погибла после нападения роя собственных пчел

Жительница Ирландии, 73-летняя Кэтлин Девин, погибла у себя во дворе из-за массового нападения пчел. Об этом пишет газета The Irish Times.

Сообщается, что Девин и ее супруга, которые являлись опытными пчеловодами и неоднократными победителями сельскохозяйственных выставок, атаковал рой насекомых в поселке Балликасл.

Соседи пары стали свидетелями нападения и срочно вызвали экстренные службы: для спасения Кэтлин задействовали вертолет. Однако женщина скончалась в больнице, передает газета.

До этого женщину с сильной аллергической реакцией и инфарктом миокарда из-за укуса шмеля спасли в районной клинической больнице имени Куватова в Башкирии. После нападения насекомого у местной жительницы возникли сыпь по всему телу и отек век, а через несколько часов появилась жгучая боль в груди.

Укус пчелы или осы у большинства людей вызовет лишь временный дискомфорт, однако у некоторых он может привести к смерти. Аллерголог Злата Ермакова рассказала, при каких симптомах нужно немедленно вызывать скорую помощь.