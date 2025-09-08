Генерал Попов объяснил, зачем был нанесен удар по мосту в Кременчуге

Заслуженный летчик-испытатель России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что удар по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области станет серьезным препятствием для поставок новой техники Вооруженным силам Украины. По его словам, уничтожение этого объекта значительно осложнит переброску военных грузов.
Попов отметил, что движение по мосту через Днепр оказалось полностью остановлено. На кадрах с места происшествия видно, что проезжая часть завалена обломками и щепками, а сооружение, которое обслуживало и автомобильное, и железнодорожное сообщение, оказалось выведено из строя.
По словам летчика, переправа связывала районы с предприятиями, где размещались нефтеперерабатывающий завод и заводы по ремонту вооружения. Именно поэтому объект имел стратегическое значение для украинской армии, и его вывод из строя можно считать серьезным успехом для российских сил, передает Aif.ru.
Генерал напомнил, что в ночь на 7 сентября российские силы поразили ряд ключевых целей, используемых ВСУ. Среди них оказались Крюковский мост и аэродром Школьный в Одессе, что, по его словам, делает операцию особенно результативной.
Также утром 31 августа в СМИ появилась информация, что ВС РФ нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Черноморска Одесского района. По данным местных властей, в результате удара без электроэнергии остались около 30 тысяч местных жителей. В частности, российские военные атаковали порт и питающую его подстанцию.