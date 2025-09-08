Генерал Попов объяснил, зачем был нанесен удар по мосту в Кременчуге

По словам летчика, переправа связывала районы с предприятиями, где размещались нефтеперерабатывающий завод и заводы по ремонту вооружения. Именно поэтому объект имел стратегическое значение для украинской армии, и его вывод из строя можно считать серьезным успехом для российских сил, передает Aif.ru.