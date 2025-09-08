Ричмонд
В Ростовской области полицейские просят подозреваемого в похищении сдаться

В донском регионе полицейские публично предложили сдаться мужчине, подозреваемому в совершении тяжких преступлений.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в похищении человека. Об этом сообщает МВД региона.

В Ростовской области объявлен в розыск Виктор Геворгович Кртян, 1998 года рождения. Мужчина подозревается в совершении тяжких преступлений: похищении человека, мошенничестве, хулиганстве, незаконном приобретении оружия и даже в посягательстве на жизнь полицейского.

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, которые знают, где может скрываться Виктор Кртян, сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 249−12−89 или 102. Анонимность гарантируется. Также они настоятельно рекомендуют подозреваемому добровольно явиться в ближайший отдел полиции.