В Ростовской области полицейские просят подозреваемого в похищении сдаться

В Ростовской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в похищении человека. Об этом сообщает МВД региона.
В Ростовской области объявлен в розыск Виктор Геворгович Кртян, 1998 года рождения. Мужчина подозревается в совершении тяжких преступлений: похищении человека, мошенничестве, хулиганстве, незаконном приобретении оружия и даже в посягательстве на жизнь полицейского.
Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, которые знают, где может скрываться Виктор Кртян, сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 249−12−89 или 102. Анонимность гарантируется. Также они настоятельно рекомендуют подозреваемому добровольно явиться в ближайший отдел полиции.