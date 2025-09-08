В Хорватии сделали цепочку из 9 тысяч штруделей длиной 3 километра

Достижение Яшкова внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Деревня уже попадала туда в 2015 году, сделав цепочку из штруделей длиной 1479 метров. В 2019-м рекорд был побит хорватским городом Сисак — тогда штрудельная цепочка вышла на 1762 метра.