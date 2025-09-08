Ричмонд
В Хорватии сделали цепочку из 9 тысяч штруделей длиной 3 километра

Жители деревни Яшково установили новый мировой рекорд.

Источник: Аргументы и факты

Жители хорватской деревни Яшково сделали 3-километровую цепочку почти из 9 тысяч штруделей, побив мировой рекорд. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Точное количество использованных кусочков яблочного рулета — 8940 штук, а длина получившейся цепочки — 3136 метров. На приготовление штруделей ушло 2 тонны муки и 3 тонны яблок.

Достижение Яшкова внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Деревня уже попадала туда в 2015 году, сделав цепочку из штруделей длиной 1479 метров. В 2019-м рекорд был побит хорватским городом Сисак — тогда штрудельная цепочка вышла на 1762 метра.

Нынешний рекорд был поставлен во время традиционного Яшковоского фестиваля «Штрудельфест». Кусочки рулета передадут нуждающимся людям, в различные учреждения и организации.

К слову, ранее сообщалось, что в Книгу рекордов Гиннесса попала 21-летняя жительница Великобритании Зара Лахлан, став первой женщиной, которая в одиночку пересекла Атлантический океан на лодке, направляясь из Европы в Южную Америку.