В Хорватии сделали цепочку из 9 тысяч штруделей длиной 3 километра

Жители хорватской деревни Яшково сделали 3-километровую цепочку почти из 9 тысяч штруделей, побив мировой рекорд. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Точное количество использованных кусочков яблочного рулета — 8940 штук, а длина получившейся цепочки — 3136 метров. На приготовление штруделей ушло 2 тонны муки и 3 тонны яблок.
Достижение Яшкова внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Деревня уже попадала туда в 2015 году, сделав цепочку из штруделей длиной 1479 метров. В 2019-м рекорд был побит хорватским городом Сисак — тогда штрудельная цепочка вышла на 1762 метра.
Нынешний рекорд был поставлен во время традиционного Яшковоского фестиваля «Штрудельфест». Кусочки рулета передадут нуждающимся людям, в различные учреждения и организации.
