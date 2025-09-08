По Уфе будет ездить новый троллейбус-гармошка

«В любом случае мы сообщим в СМИ о начале проведения испытаний, а также о маршрутах, где будет работать данный троллейбус. Также мы планируем с помощью данного троллейбуса проверить возможность работы сочленённых автобусов. Да, у БАТ сейчас есть одна машина, но мы понимаем, что этого недостаточно для решения городских проблем. Поэтому рекомендуем следить за ситуацией», — отметили в мэрии.