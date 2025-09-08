По Уфе будет ездить новый троллейбус-гармошка

По данным источника, первоначально планировалось, что новый троллейбус УТТЗ-6243−10 «Горожанин» выйдет на улицы Уфы в июле этого года, но вместо этого троллейбус уехал на сертификационные испытания, с которых до сих пор не вернулся.
Как сообщили в АО «УТТЗ», завод готов предоставить эту и другие машины (возможно, речь идёт про УТТЗ-6242 и троллейбус в кузове МАЗ-303Т — прим. ред.) в любой момент. Но проведение испытаний зависит не только от заводчан, но и от участия властей и перевозчиков.
«Сейчас наша машина проходит испытания в Иванове, где уже эксплуатируются наши троллейбусы, но другой модели. Также испытания прошли в Поволжье, но пока каких-либо продвижений по тендерам не поступало», — сообщили на предприятии.
В администрации города сообществу «Уфимский транспорт» сообщили, что вопрос находится в проработке, но о каких-либо сроках воздержались от ответа.
«В любом случае мы сообщим в СМИ о начале проведения испытаний, а также о маршрутах, где будет работать данный троллейбус. Также мы планируем с помощью данного троллейбуса проверить возможность работы сочленённых автобусов. Да, у БАТ сейчас есть одна машина, но мы понимаем, что этого недостаточно для решения городских проблем. Поэтому рекомендуем следить за ситуацией», — отметили в мэрии.