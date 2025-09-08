Неизвестный вирус с высокой смертностью и быстрым развитием появился в Африке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу из-за распространения ранее неизвестного и очень опасного вируса на территории Африки. Об этом пишет Associated Press.
Сообщается, что вспышку болезни зафиксировали в Демократической Республике Конго. По данным агентства, источником заражения стали летучие мыши, которых съели трое детей, именно с них началось стремительное распространение инфекции.
В результате новой вспышки в Конго скончались 15 из 28 заболевших, включая четырех медиков. Это уже 16-й зарегистрированный случай распространения вируса в стране. Министр здравоохранения Самуэль-Роджер Камба отметил, что показатель смертности в 53,6 процента демонстрирует критическую тяжесть ситуации.
Среди проявлений заболевания названы внезапная рвота и последующее массивное внутреннее кровотечение. Летальный исход возможен в течение 48 часов после появления первых симптомов. Эксперты подчеркивают, что клиническая картина схожа с геморрагической лихорадкой, однако вызвана принципиально новым возбудителем. По их данным, смертность при этой инфекции выше, чем при Эболе, денге и желтой лихорадке, передает AP.
До этого у обитающих в Австралии летучих лисиц ученые обнаружили новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши. Патоген назвали вирусом Солт-Галли, исследователи не могут точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и не приведет ли распространение вируса к вспышкам заболеваний.