Неизвестный вирус с высокой смертностью и быстрым развитием появился в Африке

До этого у обитающих в Австралии летучих лисиц ученые обнаружили новый патоген, переносчиками которого являются летучие мыши. Патоген назвали вирусом Солт-Галли, исследователи не могут точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, и не приведет ли распространение вируса к вспышкам заболеваний.