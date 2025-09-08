Трамп заявил, что в ближайшие пару дней свяжется с Путиным

7 сентября Трамп подчеркнул, что готов начать проведение второго этапа санкций в отношении России. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отметил, что в случае срыва встречи Путина и президента Украины инициатива снова перейдет к США и европейским странам. В таком случае не исключается ужесточение санкций в отношении Москвы.