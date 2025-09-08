Трамп заявил, что в ближайшие пару дней свяжется с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поговорит с президентом России Владимиром Путиным в течение следующих нескольких дней. Об этом в воскресенье, 7 сентября, глава США рассказал журналистам в Белом доме.
— Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней, — цитирует Трампа RSBN.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с отказом пригласить представителей Киева на саммит на Аляске, где прошли переговоры лидеров России и США. В интервью телеканалу ABC он заявил, что считает прошедшую встречу выгодной для Владимира Путина.
7 сентября Трамп подчеркнул, что готов начать проведение второго этапа санкций в отношении России. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отметил, что в случае срыва встречи Путина и президента Украины инициатива снова перейдет к США и европейским странам. В таком случае не исключается ужесточение санкций в отношении Москвы.
Украинский глава 4 сентября также заявил, что появление армии стран Европы на территории государства «неизбежно» в рамках гарантий безопасности для Киева.