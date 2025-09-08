Ученые определили, где находится генетическая родина славян

Специалисты проанализировали структуру 550 геномов древних жителей региона, включая около трех сотен славян из районов нынешних Германии, Польши, Чехии и Хорватии. Сравнение с более чем 10 тысячами геномов современных европейцев показало, что в VI-VIII веках переселения славян привели к замещению до 80 процентов местного генофонда. Ученые подчеркнули, что этот процесс носил в основном мирный характер и происходил через массовое переселение семейных общин.