Ученые определили, где находится генетическая родина славян

Группа палеогенетиков провела масштабное исследование, в рамках которого были расшифрованы генетические данные сотен древних славян, живших на территории Восточной Европы. Полученные результаты позволили уточнить историю их миграций и определить вероятную прародину, которая, как предполагают ученые, находилась в районе между Днестром и Доном.
Научный сотрудник Института эволюционной антропологии Йоши Гретцингер отметил, что до сих пор отсутствие археологических свидетельств и письменных источников не давало возможности прийти к единому мнению о происхождении славян. Однако новое исследование впервые дало прямые генетические доказательства, указывающие на общее место зарождения славянских племен.
Специалисты проанализировали структуру 550 геномов древних жителей региона, включая около трех сотен славян из районов нынешних Германии, Польши, Чехии и Хорватии. Сравнение с более чем 10 тысячами геномов современных европейцев показало, что в VI-VIII веках переселения славян привели к замещению до 80 процентов местного генофонда. Ученые подчеркнули, что этот процесс носил в основном мирный характер и происходил через массовое переселение семейных общин.
Детальный анализ выявил, что прародина славян находилась на территории между южными регионами современной Белоруссии и центральной Украиной. Кроме того, одними из ближайших генетических родственников древних славян оказались лужицкие сербы, проживающие сегодня на территории Германии, передает Nature.
