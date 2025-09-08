В Омске снова с утра было тяжело дышать из-за безветрия

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 20:00 часов 7 сентября до 08:00 часов 8 сентября на территории города Омска и Омской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Такие условия характеризуются слабым ветром и ограниченной способностью атмосферы рассеивать вредные примеси, что может привести к ухудшению качества воздуха.