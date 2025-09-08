Ричмонд
В Омске снова с утра было тяжело дышать из-за безветрия

В Омске и Омской области объявлен период неблагоприятных метеорологических условий.

Источник: Комсомольская правда

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 20:00 часов 7 сентября до 08:00 часов 8 сентября на территории города Омска и Омской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Такие условия характеризуются слабым ветром и ограниченной способностью атмосферы рассеивать вредные примеси, что может привести к ухудшению качества воздуха.

Эксперты рекомендуют жителям региона воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Также стоит ограничить физические нагрузки на открытом воздухе и проветривание помещений в пиковые часы загрязнения.

В период НМУ предприятиям и организациям рекомендуется минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Особое внимание следует уделить работе промышленных объектов, которые могут усугубить экологическую обстановку.