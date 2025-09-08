Приморье увеличивает торговлю и турпоток с Китаем

В рамках Восточного экономического форума прошло заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, регион демонстрирует значительный рост экономического и туристического сотрудничества с КНР.
Ключевым показателем стало увеличение товарооборота между Приморьем и Китаем на 9% за первые шесть месяцев этого года. Китай остается главным торговым партнером региона, на который приходится свыше 71% всего внешнеторгового оборота края.
Активно развивается и туристическое направление. В прошлом году Приморье приняло более 500 тысяч гостей из Китая. Этому способствует восстановление авиасообщения: летом количество регулярных рейсов превышало 70 в неделю. Ожидается, что новый безвизовый групповой режим для туристов дополнительно увеличит турпоток в ближайший год.
На заседании комитета, в котором приняли участие представители двух стран, было отмечено, что российско-китайские отношения достигли исторически высокого уровня. Сотрудничество активно ведется не только в экономике, но и в сфере культуры, спорта и образования, что укрепляет дружественные связи между народами.