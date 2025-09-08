В Красноярске предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей за торговлю нелегальной парфюмерией

Основным нарушением стало отсутствие на флаконах обязательной маркировки: информации о производителе, стране изготовления, сроке годности и номере партии. При этом на части продукции был обнаружен знак EAC, что незаконно вводило потребителей в заблуждение о качестве и безопасности товара.