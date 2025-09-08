В Красноярске предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей за торговлю нелегальной парфюмерией

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в одном из городских магазинов была пресечена реализация контрафактной парфюмерной продукции.
Как сообщает ведомство, нарушение выявлено в торговой точке «Mari Mart». В ходе проверки специалисты обнаружили и изъяли из оборота почти 300 единиц духов и туалетной воды известных мировых брендов, включая Chanel, Kenzo, Paco Rabanne и Moschino. Общая стоимость изъятого товара оценивается в 240 тысяч рублей.
Основным нарушением стало отсутствие на флаконах обязательной маркировки: информации о производителе, стране изготовления, сроке годности и номере партии. При этом на части продукции был обнаружен знак EAC, что незаконно вводило потребителей в заблуждение о качестве и безопасности товара.
По факту нарушения законодательства о защите прав потребителей в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Суд вынес решение о назначении штрафа в размере 30 тысяч рублей. Вся нелегальная продукция была снята с продажи.