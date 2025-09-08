Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии блогеры посадили за руль 9-летнего ребенка ради лайков

Они снимали клип.

Источник: Телеграм-канал Владимира Севастьянова

В Баймакском районе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности блогеров, которые посадили за руль 9-летнего мальчика. Позже видео они выложили в социальные сети.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, родителей ребенка привлекли к административной ответственности. Кроме того, выяснилось, что этот автомобиль принадлежит 23-летнему парню. В отношении него также составили протокол.

Мальчики, которые участвовали в съемках видео рассказали, что старший брат попросил их принять участие в съемках видеоролика для популярного тренда.