В Башкирии блогеры посадили за руль 9-летнего ребенка ради лайков

В Баймакском районе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности блогеров, которые посадили за руль 9-летнего мальчика. Позже видео они выложили в социальные сети.
Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, родителей ребенка привлекли к административной ответственности. Кроме того, выяснилось, что этот автомобиль принадлежит 23-летнему парню. В отношении него также составили протокол.
Мальчики, которые участвовали в съемках видео рассказали, что старший брат попросил их принять участие в съемках видеоролика для популярного тренда.