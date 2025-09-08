Голый мужчина попытался изнасиловать наездницу в Европе и был избит кнутом

Неподалеку от конюшни в Германии мужчина попытался изнасиловать женщину, которая каталась на лошади в лесу. Об этом сообщает Bild.
Инцидент произошел два года назад, однако подробности стали известны только недавно. 18-летний уроженец Румынии, приехавший в Германию работать строителем, на пятый день пребывания отправился в лес, где разделся, чтобы удовлетворить себя. Вечером туда заехала на прогулку верхом молодая наездница.
Мужчина набросился на девушку, стащил ее с лошади и попытался стянуть с нее штаны для верховой езды. Пострадавшая смогла отбиться с помощью кнута, после чего нападавший отступил и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали сотрудники полиции.
С марта 2025 года гражданин Румынии находился в предварительном заключении в Висбадене. На прошлой неделе в суде он признал вину, принес извинения жертве и получил два года условного срока за попытку сексуального насилия и причинение телесных повреждений, передает издание.
Ранее иностранный гражданин в Подмосковье посягнул на половую неприкосновенность двух девочек, не достигших возраста согласия. 61-летнего мужчину удалось задержать. Фигурант подозревается в изнасиловании семиклассниц в коровнике. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела.