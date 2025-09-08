В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидировали начальника заставы украинской пограничной комендатуры быстрого реагирования лейтенанта Андрея Гаджука. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в российских силовых структурах.
Военного ликвидировали ракетным ударом в населенном пункте Иволжанское Сумской области.
— В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области ракетным ударом уничтожен пункт временной дислокации 2-й пкшр (пограничной комендатуры быстрого реагирования) 3-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Среди убитых — начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук, — цитирует источник ТАСС.
Ранее в российских силовых структурах сообщили о ликвидации высокопоставленного офицера эстонского спецназа, который воевал в составе сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.
Кроме того, 28 августа подполковник ВСУ Виктор Олейник был уничтожен в результате удара по командному пункту бригады в поселке Великая Чернечина Сумской области. Военный являлся выпускником Вольского высшего военного училища тыла и принимал участие в мероприятиях памяти ветеранов Великой Отечественной войны.