Начальника украинской заставы ликвидировали в Сумской области

Кроме того, 28 августа подполковник ВСУ Виктор Олейник был уничтожен в результате удара по командному пункту бригады в поселке Великая Чернечина Сумской области. Военный являлся выпускником Вольского высшего военного училища тыла и принимал участие в мероприятиях памяти ветеранов Великой Отечественной войны.