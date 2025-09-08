Левобережный полигон в Новосибирске переполнен

Новые правила направлены на защиту экологии всего региона. Ранее на Левобережный полигон доставляли все виды отходов, но теперь система распределения мусора изменена. Строительный и промышленный мусор направляется на «Гусинобродский» полигон, оснащённый соответствующими мощностями для их утилизации.