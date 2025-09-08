Левобережный полигон в Новосибирске переполнен

Теперь там принимают только бытовые отходы.
С начала сентября 2025 года на Левобережном полигоне твёрдых коммунальных отходов в Новосибирске принимают только бытовые отходы, отказавшись от приёма строительного мусора, производственных отходов и остатков сырья, о чём сообщает пресс-служба АО «САХ».
Причина изменений — практически полное заполнение полигона. Все виды непрофильных отходов теперь отправляются на другой объект — полигон «Гусинобродский», который имеет необходимую инфраструктуру для их обработки.
Новые правила направлены на защиту экологии всего региона. Ранее на Левобережный полигон доставляли все виды отходов, но теперь система распределения мусора изменена. Строительный и промышленный мусор направляется на «Гусинобродский» полигон, оснащённый соответствующими мощностями для их утилизации.