В Иркутске на заправках снова выросли цены на бензин

Выезжая на работу в понедельник, многие автомобилисты заезжают на АЗС, чтобы заправить свою машину. По пути туда они не знают сколько придется отдать за литр топлива, потому что цены на него меняются еженедельно. По последним данным Иркутскстата, народная марка АИ-92 в среднем обходится в 60,97 рубля за литр.