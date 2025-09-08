В Иркутске на заправках снова выросли цены на бензин

Выезжая на работу в понедельник, многие автомобилисты заезжают на АЗС, чтобы заправить свою машину. По пути туда они не знают сколько придется отдать за литр топлива, потому что цены на него меняются еженедельно. По последним данным Иркутскстата, народная марка АИ-92 в среднем обходится в 60,97 рубля за литр.
Тем, кто пользуется АИ-95, придется заплатить чуть больше. В Иркутске за литр 95-го цена на табло варьируется от 62 до 66,50 рублей.
Бензин марки АИ-98 и выше обойдется автомобилистам примерно в 85,88 рубля. Важно помнить, что точную стоимость всегда можно узнать на табло АЗС, так как цифры могут незначительно меняться.