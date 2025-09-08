В Уфе подвели итоги международного марафона

В столицу Башкирии приехали представители 38 стран, 52 регионов России и 185 городов. Это не только профессиональные спортсмены, но и любители. Самому старшему участнику марафона исполнилось 87 лет, самому младшему — шесть месяцев, он «бежал» вместе с родителями. Взрослые дистанции для бега и скандинавской ходьбы составили 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, для детей прошли старты на расстояние от 50 до 200 м. Пятый год подряд участники на скоростных роллерах проехали 10 км.
На марафонской дистанции участников вел к финишу экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Спортсмен подчеркнул, что проведение таких мероприятий способствует увеличению числа занимающихся физкультурой.
Каждый участник получил в стартовом пакете фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише — эксклюзивную медаль. Самых быстрых бегунов ждали призы.
Победителями Уфимского международного марафона на дистанции 42,2 км стали Виталий Дьяконов (2:31:28) и Ульяна Шарикова (3:00:18). На дистанции 21,1 км третий год подряд первым приходит Денис Валитов, вновь улучшив время (1:04:45). Среди женщин «золото» забрала Анна Шобухова (1:21:17). Победителями на дистанции 10 км стали Дмитрий Крыслов (30:46) и Галина Зиятдинова (34:17).