В Уфе подвели итоги международного марафона

В Уфе прошёл XI Уфимский международный марафон. В этом году спортивное событие собрало 10 150 профессиональных спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта. Это рекордное число бегунов за всю историю проведения соревнований, в прошлом году на забег вышли 10 035 человек, сообщает администрация города.

Источник: Администрация Уфы

В столицу Башкирии приехали представители 38 стран, 52 регионов России и 185 городов. Это не только профессиональные спортсмены, но и любители. Самому старшему участнику марафона исполнилось 87 лет, самому младшему — шесть месяцев, он «бежал» вместе с родителями. Взрослые дистанции для бега и скандинавской ходьбы составили 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, для детей прошли старты на расстояние от 50 до 200 м. Пятый год подряд участники на скоростных роллерах проехали 10 км.

На марафонской дистанции участников вел к финишу экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Спортсмен подчеркнул, что проведение таких мероприятий способствует увеличению числа занимающихся физкультурой.

Каждый участник получил в стартовом пакете фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише — эксклюзивную медаль. Самых быстрых бегунов ждали призы.

Победителями Уфимского международного марафона на дистанции 42,2 км стали Виталий Дьяконов (2:31:28) и Ульяна Шарикова (3:00:18). На дистанции 21,1 км третий год подряд первым приходит Денис Валитов, вновь улучшив время (1:04:45). Среди женщин «золото» забрала Анна Шобухова (1:21:17). Победителями на дистанции 10 км стали Дмитрий Крыслов (30:46) и Галина Зиятдинова (34:17).