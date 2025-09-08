Ричмонд
Австралия исчерпала лимит помощи Украине: страна передала все доступные вооружения ВСУ

Австралия истощила все свои запасы вооружения, поставляя его ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Австралия передала Украине все доступные запасы вооружения, заявил австралийский политолог Марк Лоу в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума. По его словам, страна больше не обладает резервами для дальнейшей военной поддержки ВСУ.

Политолог конкретизировал, что в рамках помощи было передано 49 устаревших танков Abrams, после чего собственные арсеналы Австралии оказались исчерпаны. Он подчеркнул, что у страны не осталось дополнительных ресурсов для продолжения поставок.

Лоу также прокомментировал мотивы поддержки Украины со стороны австралийских властей. По его оценке, это связано с тем, что внешняя политика Австралии находится под прямым контролем Вашингтона, который определяет направления международной деятельности Канберры.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, который подтвердил, что страны НАТО на 100% будут оплачивать вооружение для киевского режима. При этом США, по словам главы Белого дома, не будут вкладываться в поставки на Украину.

