В омских колледжах назвали восемь самых популярных профессий среди абитуриентов

Подведены предварительные итоги приемной кампании на 2025 — 2026 учебный год в колледжах и техникумах Омской области. В воскресенье, 7 сентября, пресс-служба министерства образования региона обнародовала список наиболее востребованных профессий среди поступающих.
Среди популярных направлений оказались информационные технологии, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, операционная деятельность в логистике, графический дизайнер, экономика и бухгалтерский учет, преподавание в начальных классах, а также профессии, связанные с нефтехимией.
В рамках приемной кампании на программы среднего профессионального образования было подано более 59,2 тыс. заявлений. Из них более 48,8 тыс. заявок поступило от выпускников 9 классов, а еще 10,4 тыс. — от выпускников 11 классов. Всего с учетом внебюджетных мест зачислено около 18 тысяч человек. При этом в некоторых учреждениях прием документов продолжается.
