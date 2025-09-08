В омских колледжах назвали восемь самых популярных профессий среди абитуриентов

В рамках приемной кампании на программы среднего профессионального образования было подано более 59,2 тыс. заявлений. Из них более 48,8 тыс. заявок поступило от выпускников 9 классов, а еще 10,4 тыс. — от выпускников 11 классов. Всего с учетом внебюджетных мест зачислено около 18 тысяч человек. При этом в некоторых учреждениях прием документов продолжается.