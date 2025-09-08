Название первого в России высокоскоростного поезда могут выбрать голосованием

По словам Виталия Савельева, благодаря высокоскоростной магистрали путь от Москвы до Санкт-Петербурга будет занимать у пассажиров Москвы 2 часа 15 минут. Он добавил, что максимальная скорость поезда составит 400 километров в час. Ожидается, что первые два поезда для ВСМ будут получены и сертифицированы в 2027-м — начале 2028 года.