Название первого в России высокоскоростного поезда могут выбрать голосованием

Название для первого российского высокоскоростного поезда могут определить с помощью голосования. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев.

Савельев отметил, что название поезда должно ассоциироваться с Россией. Он добавил, что в данный момент группа экспертов работает над возможными вариантами.

— Мы бы очень хотели, чтобы это название прижилось. Мы так часто делаем в режиме краудсорсинга, прислушиваемся к мнению наших людей, — сообщил вице-премьер в интервью ТАСС.

Ранее в РЖД анонсировали разработку российского поезда для высокоскоростных магистралей с использованием искусственного интеллекта. Сообщается, что в будущем поезд станет беспилотным, а управление им будет осуществляться ИИ.

По словам Виталия Савельева, благодаря высокоскоростной магистрали путь от Москвы до Санкт-Петербурга будет занимать у пассажиров Москвы 2 часа 15 минут. Он добавил, что максимальная скорость поезда составит 400 километров в час. Ожидается, что первые два поезда для ВСМ будут получены и сертифицированы в 2027-м — начале 2028 года.

