Собянин: Роботическая хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о проведении высокоточных операций в столичных онкостационарах.

Источник: РИА "Новости"

«Роботическая хирургия — новый стандарт лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Только за первые семь месяцев этого года мы провели свыше 2 тыс. таких вмешательств, уже достигнув прошлогоднего показателя», — написал Собянин.

Он пояснил, что роботизированные операции существенно расширяют возможности хирургов. За счет ювелирной точности и минимальной травматичности они могут выполнять вмешательства, которые ещё недавно считались крайне сложными.

Также пациенты после них быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни.

«Мы изменили саму философию онкопомощи в столице, делая ее более ориентированной на человека, безопасной и технологичной», — подчеркнул мэр.

По его словам, очень важно, что пациенты теперь могут получить необходимую хирургическую помощь по самым инновационным мировым методикам в онкологических центрах столицы: ММКЦ «Коммунарка», МГОБ № 62, онкоцентр № 1 ГКБ имени Юдина, ММНКЦ имени Боткина, МКНЦ имени Логинова.

