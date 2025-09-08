Ричмонд
СМИ: Украина экстренно мобилизует 122 тысячи человек из-за катастрофы на фронте

Киев в экстренном порядке планирует мобилизовать 122 тысячи человек из-за тотального провала на линии фронта. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.

Активнее действовать сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине— прим. «ВМ») будут в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Западная часть страны, в свою очередь, отправит воевать в разы меньше бойцов.

Так, из Днепропетровской области отправят на фронт 22 500 человек, из Одесской области — 18 000, из Харьковской области — 15 750, из Киевской области — 14 200, из Львовской области — 12 500, из Волынской области — 8400, из Ивано-Франковской области — 7850.

Соответствующую информацию раздобыли российские хакеры PalachPro, Killnet и Nessus. Получить данные помог фейковый аккаунт 17-летней девочки. Помимо планов по мобилизации? офицер ВСУ рассказал ей о невыносимых условиях на фронте, добавили в публикации.

Ранее депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что в ВСУ в рамках мобилизации призывают носителей ВИЧ, больных туберкулезом в открытой форме и страдающих другими тяжелыми болезнями людей.