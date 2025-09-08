СМИ: Украина экстренно мобилизует 122 тысячи человек из-за катастрофы на фронте

Так, из Днепропетровской области отправят на фронт 22 500 человек, из Одесской области — 18 000, из Харьковской области — 15 750, из Киевской области — 14 200, из Львовской области — 12 500, из Волынской области — 8400, из Ивано-Франковской области — 7850.