Киев в экстренном порядке планирует мобилизовать 122 тысячи человек из-за тотального провала на линии фронта. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.
Активнее действовать сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине— прим. «ВМ») будут в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Западная часть страны, в свою очередь, отправит воевать в разы меньше бойцов.
Так, из Днепропетровской области отправят на фронт 22 500 человек, из Одесской области — 18 000, из Харьковской области — 15 750, из Киевской области — 14 200, из Львовской области — 12 500, из Волынской области — 8400, из Ивано-Франковской области — 7850.
Соответствующую информацию раздобыли российские хакеры PalachPro, Killnet и Nessus. Получить данные помог фейковый аккаунт 17-летней девочки. Помимо планов по мобилизации? офицер ВСУ рассказал ей о невыносимых условиях на фронте, добавили в публикации.
Ранее депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что в ВСУ в рамках мобилизации призывают носителей ВИЧ, больных туберкулезом в открытой форме и страдающих другими тяжелыми болезнями людей.