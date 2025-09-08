Энергетический удар по Кишинёву: отключения охватят три района столицы

В трёх секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества.
Информация для потребителей от поставщика услуги.
Буюканы:
Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1.
— с 09:00 до 19:00.
Центр:
А. Космеску, 1, 3, 5A, 5C, И. Нистор, 2, П. Халиппа, 1, 2, 3, 3/1, 4 — с 08:50 до 16:30.
Рышкановка:
Московский проспект, 26 — с 09:30 до 17:00.