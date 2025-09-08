Россияне смогут подать заявление на визу США в Астане или Варшаве

Россияне могут это делать в миссиях в Астане или Варшаве, а граждане Белоруссии — в Вильнюсе и Варшаве. Если власти США не осуществляют обычную выдачу неиммиграционных виз в стране проживания заявителя, он должен подать заявление в определённое посольство или консульство, если только не проживает в другой стране. В списке таких стран указаны 17 государств, включая Россию и Белоруссию.