Россияне смогут подать заявление на визу США в Астане или Варшаве

Госдепартамент США ввёл новые правила подачи документов на неиммиграционные визы.

Источник: Аргументы и факты

Госдепартамент США ввёл новые правила подачи документов на неиммиграционные визы. Теперь заявители должны записываться на собеседование в посольство или консульство США в стране своего гражданства или проживания.

Россияне могут это делать в миссиях в Астане или Варшаве, а граждане Белоруссии — в Вильнюсе и Варшаве. Если власти США не осуществляют обычную выдачу неиммиграционных виз в стране проживания заявителя, он должен подать заявление в определённое посольство или консульство, если только не проживает в другой стране. В списке таких стран указаны 17 государств, включая Россию и Белоруссию.

В Госдепе отметили, что заявители должны подтвердить своё проживание в стране подачи заявления. Если собеседование проводится не по месту гражданства или проживания, это может усложнить процесс получения визы и увеличить время ожидания. Исключения могут быть сделаны только в редких случаях по гуманитарным, медицинским или внешнеполитическим причинам.

Новые правила заменяют прежние рекомендации и нормы Госдепа относительно обращений за визами. Ранее на сайте посольства США в Москве были опубликованы инструкции, позволяющие гражданам России подавать заявления на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве, где они могли записаться на приём.

Ранее сообщалось, что Норвегия не планирует отменять ограничения на выдачу туристических виз для российских граждан.