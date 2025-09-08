Жительница Таганрога потеряла 600 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

Под Ростовом женщина лишилась 600 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом сообщает МВД региона.
Беда случилась, когда 54-летней жительнице Таганрога позвонил незнакомец и сообщил, что на ее имя пришла посылка. Чтобы получить ее, нужно было продиктовать код из смс-сообщения. Женщина удивилась, поскольку ничего не заказывала, но все же сделала так, как сказал мужчина.
Позже дончанке позвонил «представитель портала, предоставляющего государственные услуги». От него женщина узнала, что ее личные данные — похищены! Затем с ней связался еще один «специалист», который заявил, что от ее имени оформлена доверенность, и аферисты пытаются взять кредит. Мол, эти деньги могут быть использованы для финансирования недружественного государства. Для решения проблемы женщине предложили поменять свой счет в банке и снять все деньги.
Вскоре после этого ей позвонил уже «сотрудник службы безопасности». Он сообщил таганроженке, что ее средства — под угрозой и надо отправить их на «безопасные счета». Доверчивая женщина выполнила все, что велели звонившие, после чего они перестали выходить на связь. Догадавшись, что ее обманули, она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
— В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, — прокомментировали ситуацию в ведомства.
