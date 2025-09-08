Жительница Таганрога потеряла 600 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

Вскоре после этого ей позвонил уже «сотрудник службы безопасности». Он сообщил таганроженке, что ее средства — под угрозой и надо отправить их на «безопасные счета». Доверчивая женщина выполнила все, что велели звонившие, после чего они перестали выходить на связь. Догадавшись, что ее обманули, она обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».